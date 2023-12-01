Панарин против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 23 декабря

Сегодня, 17:07





В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 декабря состоятся четыре матча.



«Рейнджерс» сыграет дома с «Эдмонтоном» (03:30 мск). «Парни с Бродвея» идут на третьем месте в общей таблице НХЛ, а «Ойлерз» расположился на 27-й строчке. Лидеры команд Артемий Панарин и Коннор Макдэвид набрали по 40 очков и занимают, соответственно, 5-е- и 6-е места в списке лучших бомбардиров текущего сезона.



«Чикаго» будет принимать «Монреаль» (04:30). 18-летний первый номер драфта 2023 года Коннор Бедард тянет на себе одного из аутсайдеров сезона. На счету хоккеиста 28 очков и он на 11 баллов опережает имеющего второй результат в команде Филиппа Курашева.



«Детройт» встретится с «Филадельфией» (03:00). «Красные Крылья» в последних восьми матчах одержали только одну победу. Любопытно, что команда просела с момента появления в ней трехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна.



«Виннипег» проведет поединок с «Бостоном» (04:00). «Брюинз» выиграли у «Джетс» шесть последних матчей в рамках регулярного чемпионата.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в поединке с «Коламбусом» прервал длительную безголевую серию.