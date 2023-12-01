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Матч за первое место в АПЛ! «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» 23 декабря

Сегодня, 08:34


Ливерпуль - Арсенал 23 декабря

В центральном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать лидера чемпионата «Арсенал». Матч начнется 23 декабря в 20:30 по московскому времени.

«Канониры» выиграли пять из последних шести матчей в АПЛ, но четыре победы были одержаны над командами из нижней части таблицы. Единственная встреча с прямым конкурентом, «Астон Виллой» из Бирмингема, завершилась поражением со счетом 0:1. Предстоящая игра с «Ливерпулем», который отстает всего на одно очко, станет настоящим испытанием для команды Микеля Артеты.

«Ливерпуль» проиграл всего один матч, «Тоттенхэму» в конце сентября, а с остальными командами из топ-7 показал следующие результаты - выиграл у «Астон Виллы» и «Ньюкасла» и сыграл вничью с двумя коллективами из Манчестера.

Самый результативный игрок в составе «мерсисайдцев» Мохамед Салах (11 мячей) в последних пяти играх отличился всего один раз, но продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ этого сезона. В составе «Арсенала» по пять мячей забили Эдди Нкетиа и Букайо Сака.

Ранее стало известно, что европейский суд отменил монополию УЕФА и ФИФА на проведение клубных турниров.





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