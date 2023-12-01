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Ларионов против Ротенберга. Расписание матчей КХЛ 23 декабря

Сегодня, 09:27


Расписание матчей КХЛ на 23 декабря

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23 декабря состоятся пять матчей.

Начнется игровой день поединком в Новосибирске, в котором «Сибирь» будет принимать «Ак Барс» (13:30 мск). Статистика лидеров казанцев не впечатляет, Вадим Шипачев в 11-ти последних играх набрал пять очков, а Александр Радулов только два.

«Барыс» сыграет дома с «ХК Сочи» (14:00). Главный аутсайдер КХЛ будет встречаться с командой, которая проиграла все шесть последних матчей.

Московское «Динамо» отправится в гости к «Нефтехимику» (17:00). Бело-голубые должны без проблем взять два очка и вернуть себе лидерство в КХЛ.

СКА сыграет на выезде с «Торпедо» (17:00). Две игры между командами в текущем сезоне завершились в пользу хозяев площадки с одинаковым счетом 4:3.

«Локомотив» встретится на своем льду с ЦСКА (17:00). Единственный матч в Ярославле в этом сезоне завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024.





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