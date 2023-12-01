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Моуринью против чемпиона Серии А. «Рома» сыграет с «Наполи» 23 декабря

Сегодня, 10:29


Рома - Наполи 23 декабря

«Рома» проведет поединок с «Наполи» в центральном матче чемпионата Италии по футболу. Встреча начнется в 22:45 мск и будет в прямом эфире показана на телеканале «Матч ТВ».

Статусный матч по своей вывеске, но не по игре, которую демонстрируют в этом сезоне обе команды. «Наполи» занимает шестую строчку в таблице (27 очков), а римляне расположились на восьмом месте (25).

После увольнения в середине ноября с поста главного тренера Руди Гарсии, неаполитанцы выиграли у «Аталанты», но всухую проиграли двум лидерам чемпионата «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1).

Подопечные Жозе Моуринью после провального старта начали выправлять турнирное положение, но в последнем туре опять допустили осечку, уступив в гостях своему прямому конкуренту «Болонье» со счетом 0:2.

В составе «Ромы» самыми результативными футболистами являются Ромелу Лукаку (7 мячей) и Пауло Дибала (4), главные бомбардиры «Наполи» - Виктор Осимхени (7) и Хвича Кварацхелия (5).

Ранее сообщалось, что футбольные трансляции заняли первые места по популярности на российском ТВ.





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