Моуринью против чемпиона Серии А. «Рома» сыграет с «Наполи» 23 декабря

Сегодня, 10:29





«Рома» проведет поединок с «Наполи» в центральном матче чемпионата Италии по футболу. Встреча начнется в 22:45 мск и будет в прямом эфире показана на телеканале «Матч ТВ».



Статусный матч по своей вывеске, но не по игре, которую демонстрируют в этом сезоне обе команды. «Наполи» занимает шестую строчку в таблице (27 очков), а римляне расположились на восьмом месте (25).



После увольнения в середине ноября с поста главного тренера Руди Гарсии, неаполитанцы выиграли у «Аталанты», но всухую проиграли двум лидерам чемпионата «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1).



Подопечные Жозе Моуринью после провального старта начали выправлять турнирное положение, но в последнем туре опять допустили осечку, уступив в гостях своему прямому конкуренту «Болонье» со счетом 0:2.



В составе «Ромы» самыми результативными футболистами являются Ромелу Лукаку (7 мячей) и Пауло Дибала (4), главные бомбардиры «Наполи» - Виктор Осимхени (7) и Хвича Кварацхелия (5).



Ранее сообщалось, что футбольные трансляции заняли первые места по популярности на российском ТВ.