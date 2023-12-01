Валиева, Петросян или Муравьева. Кто станет лучшей фигуристкой планеты?

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В Челябинске 23 декабря завершается соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. В субботу победители и призеры станут известны в соревнованиях спортивных пар и женском катании. Начало прокатов - в 15:00 мск.



Без всякого сомнения, наибольший интерес зрителей вызовет произвольная программа сильнейших российских фигуристок. После коротких прокатов лидерство захватила 17-летняя Камила Валиева (81.85), второй результат показала 16-летняя Аделия Петросян (79.06), а на третьем месте расположилась 17-летняя Софья Муравьева (78.33).



В борьбу за призовое место может вмешаться также Ксения Синицына (75.21), но на общую победу ей рассчитывать не стоит.



В прошлом году победительницей стала Софья Акатьева, а Валиева завоевала серебряную медаль.



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