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Валиева, Петросян или Муравьева. Кто станет лучшей фигуристкой планеты?

Сегодня, 11:10


Чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря

В Челябинске 23 декабря завершается соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. В субботу победители и призеры станут известны в соревнованиях спортивных пар и женском катании. Начало прокатов - в 15:00 мск.

Без всякого сомнения, наибольший интерес зрителей вызовет произвольная программа сильнейших российских фигуристок. После коротких прокатов лидерство захватила 17-летняя Камила Валиева (81.85), второй результат показала 16-летняя Аделия Петросян (79.06), а на третьем месте расположилась 17-летняя Софья Муравьева (78.33).

В борьбу за призовое место может вмешаться также Ксения Синицына (75.21), но на общую победу ей рассчитывать не стоит.

В прошлом году победительницей стала Софья Акатьева, а Валиева завоевала серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова опубликовала в соцсетях свое фото в черном платье с барашком.





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