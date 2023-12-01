Сможет ли Кейн побить рекорд Левандовски в Бундеслиге?

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн в матче 16-тура чемпионата Германии по футболу с «Вольфсбургом» забил 21-й мяч в нынешнем сезоне и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров.



Англичанин пока идет вровень с графиком Роберта Левандовски, который в чемпионате 2020/21 забил 41 мяч и установил новый рекорд результативности в Бундеслиге. До этого высшее достижение долгие годы принадлежало легендарному Герду Мюллеру, который в футболке баварского клуба в сезоне 1969/70 поразил ворота соперников 40 раз.



После 15-ти стартовых матчей Кейн и Левандовски (по одной игре оба игрока пропустили) забили по 21 мячу. Мюллер не сразу набрал нужный темп в рекордном сезоне и имел на своем счету только 17 голов.



Ранее стало известно, с кем «Бавария» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2024 года.