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Сможет ли Кейн побить рекорд Левандовски в Бундеслиге?

Сегодня, 13:46


Сможет ли Кейн побить рекорд Левандовски

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн в матче 16-тура чемпионата Германии по футболу с «Вольфсбургом» забил 21-й мяч в нынешнем сезоне и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров.

Англичанин пока идет вровень с графиком Роберта Левандовски, который в чемпионате 2020/21 забил 41 мяч и установил новый рекорд результативности в Бундеслиге. До этого высшее достижение долгие годы принадлежало легендарному Герду Мюллеру, который в футболке баварского клуба в сезоне 1969/70 поразил ворота соперников 40 раз.

После 15-ти стартовых матчей Кейн и Левандовски (по одной игре оба игрока пропустили) забили по 21 мячу. Мюллер не сразу набрал нужный темп в рекордном сезоне и имел на своем счету только 17 голов.

Ранее стало известно, с кем «Бавария» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2024 года.





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