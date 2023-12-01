Овечкин против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 24 декабря

Сегодня, 15:04





В заключительном перед рождественской паузой игровом дне в Национальной хоккейной лиге состоятся 14 матчей. Выделим наиболее интересные из них.



«Вашингтон» сыграет дома с «Тампа-Бэй» (03:00). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Коламбусом» набрал два очка и прервал свою безголевую серию. Форвард «Молний» Никита Кучеров продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона - 57 (23+34) очков.



«Миннесота» Кирилла Капризова встретится с «Бостоном» (03:00). В 12-ти играх после смены главного тренера «Дикари» одержали девять побед. «Мишки» одержали только одну победу в пяти последних матчах.



«Коламбус» проведет поединок с «Торонто». Русской тройке «Блю Джекетс» будет противостоять лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс (26 шайб).



«Рейнджерс» будет принимать «Баффало» (03:30). Накануне в матче с «Эдмонтоном» Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков, что случалось всего шесть раз в нынешнем сезоне.



«Колорадо» сыграет на своем льду с «Аризоной». Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон лидирует в НХЛ по результативным передачам, Валерий Ничушкин набрал 11 очков в 6-ти последних играх.



Лидер и самая забивающая команда чемпионата «Ванкувер» на своем льду сыграет с главным аутсайдером НХЛ «Сан-Хосе» (06:00).



Ранее сообщалось, что Натан Маккиннон оформил покер в матче «Оттавой».