Эра Клоппа и Гвардиолы в АПЛ подходит к концу

Вчера, 23:28





В субботу 23 декабря состоялись матчи 18-го тура английской Премьер-лиги.



«Ливерпуль» встречался на своем поле с «Арсеналом» и не смог одержать победу. Встреча завершилась вничью 1:1. «Канониры» набрали 40 очков и сохранили за собой первое место в турнирной таблице.



Эра шестилетнего доминирования в АПЛ команд под управлением Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы подходит к концу. Должна она была закончится еще год назад, но «Арсенал» тогда провалил концовку сезона и стал серебряным призером.



Делать прогнозы - дело неблагодарное, но что-то подсказывает, что в этом чемпионате лондонцы проведут работу над ошибками и впервые за 20 лет станут чемпионами.



«Ливерпуль», конечно, побарахтается и может еще показать зубы, но прошлогоднее пятое место, вызванное периодическими провалами, говорит о системных проблемах в коллекстиве.



«Манчестер Сити» пропускал тур из-за участия в Клубном чемпионате мира и идет пятым. Вполне заслуженно, в последних шести играх «горожане» одержали только одну победу над скромным «Лутоном», проиграли «Астон Вилле» и четыре поединка свели вничью.



Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Гарри Кейн идет по рекордному бомбардирскому графику Роберта Левандовски.