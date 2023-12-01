«Авангард» разыграет с «Магниткой» первое место на Востоке

Сегодня, 11:11





Пять мятчей состоятся 24 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



В центральном поединке игрового дня «Авангард» будет принимать «Металлург» (14:00 мск). Обе команды набрали по 57 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Матч в Омске в октябре завершился победой хозяев со счетом 4:1.



Нападающий «Авангарда» Рид Буше возглавляет список лучших снайперов чемпионата (30 шайб), Владимир Ткачев занимает первое место по количеству очков (57) и результативных передач (42).



«Витязь» сыграет с минским «Динамо» (14:00). Командп из Балашихи проиграла шесть матчей подряд и идет на последнем месте в КХЛ.



«Спартак» примет на своем льду «Куньлунь» (14:00). Команды провели три встречи между собой в этом сезоне и в двух из них побеждали китайские хоккеисты.



«Автомобилист» отправится в гости к «Ладе» (16:30), а «Адмирал» проведет поединок в Череповце с «Северсталью» (17:00).



Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/24.