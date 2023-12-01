«Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023, «Локомотив» - второй

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Если бы чемпионат России по футболу проводился по схеме «весна-осень», то чемпионом страны в 2023 году стал бы «Зенит».



Всего в текущем календарном году в РПЛ был проведен 31 тур. Питерцы набрали за это время 64 очка (19 побед, 7 ничьих, 5 поражений) и на один балл опередили «Локомотив» в турнирной таблице (18-9-4).



Железнодорожники показали лучший результат в весеннем отрезке (32 очка в 13 турах) и стали самой результативной (63 мяча) командой РПЛ за 2023 год..



На третьей строчке расположился осенний чемпион сезона 2023/2024 «Краснодар», в активе которого 61 очко (17-10-4). Места с 4-го по 8-е заняли другие московские команды - ЦСКА (57 очков), «Спартак» (48) и «Динамо» (48).



При проведении сезона по старой схеме последние два места заняли «Урал» (34) и «Сочи» (24).



Ранее мы сообщали, что эксперты УЕФА еще 37 лет назад рекомендовали проводить внутренние чемпионаты по системе «весна-осень».