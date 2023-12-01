Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче с «Куньлунем»

Сегодня, 14:25





Московский «Спартак» 24 декабря включил в заявку команды Илью Ковальчука на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем».



Трехкратный обладатель Кубка Гагарина вышел во втором звене красно-белых с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.



В последний раз 40-летний хоккеист выходил на лед в шестой решающей встрече «Авангарда» с ЦСКА в финале плей-офф-2021, которая состоялась 28 апреля. Ветеран неплохо провел серию с «Автомобилистом» (3 шайбы), но затем в 19-ти играх отличился только один раз.



До сегодняшнего дня Ковальчук выступал в КХЛ за СКА и «Авангард», провел 314 матчей и набрал 344 (143+201) очка.



Ранее сообщалось, что два игрока «Спартака» попали в рейтинг лучших хоккеистов НХЛ сезона 2023/2024.