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Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче с «Куньлунем»

Сегодня, 14:25


Илья Ковальчук в Спартаке

Московский «Спартак» 24 декабря включил в заявку команды Илью Ковальчука на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем».

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина вышел во втором звене красно-белых с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.

В последний раз 40-летний хоккеист выходил на лед в шестой решающей встрече «Авангарда» с ЦСКА в финале плей-офф-2021, которая состоялась 28 апреля. Ветеран неплохо провел серию с «Автомобилистом» (3 шайбы), но затем в 19-ти играх отличился только один раз.

До сегодняшнего дня Ковальчук выступал в КХЛ за СКА и «Авангард», провел 314 матчей и набрал 344 (143+201) очка.

Ранее сообщалось, что два игрока «Спартака» попали в рейтинг лучших хоккеистов НХЛ сезона 2023/2024.





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