СКА может помешать «Динамо» взобраться на вершину Запада

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25 декабря состоятся три матча.



«Амур» примет на своем льду «Нефтехимик». (12:00 мск). В последних 10-ти играх хабаровчане одержали пять побед, а «Нефтехимик» - только две. Две игры в Нижнекамске между командами в этом сезоне завершились в пользу подопечных Олега Леонтьева.



Московское «Динамо» сыграет со СКА (19:30, трансляция на «Матч ТВ»). Команды встречались между собой три раза в этом сезоне и в двух играх сильнее оказывались питерские хоккеисты. Встреча в Москве на старте сезона завершилась победой гостей со счетом 2:1.



ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев» (19:30). Московские армейцы после небольшого перерыва в чемпионате проиграли все три гостевых матча с общим счетом 4:12. У уфимцев дела не лучше, подопечные Виктора Козлова выиграли у слабого «Барыса» и проиграли «Адмиралу».



Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук после 22-летнего перерыва вышел на лед в форме «Спартака».