Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24

Сегодня, 16:02


Зенит - самая посещаемая команда осенью 2023 года

Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в первой половине текущего сезона. На домашние матчи команды приходили в среднем почти 27 тысяч человек.

Самой посещаемой игрой с участием сине-бело-голубых стал поединок с «Краснодаром» в начале ноября, на который пришли 46 700 зрителей. Следующей по популярности была встреча с «Локомотивом» в рамках 9-го тура (36 283).

Второе место занял «Краснодар» со средней посещаемостью около 23 тысячи человек. На третьей строчке расположился московский «Спартак» (14 936). По 11-12 тысяч собирали на своих стадионах «Ростов», «Факел» и «Балтика».

Общая средняя посещаемость в сезоне 2023/24 составила 10 665 зрителей, что на 1 239 человек выше, чем в прошлом чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» на одно очко опередил «Локомотив» и стал чемпионом РПЛ по итогам 2023 года.





  • «Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023, «Локомотив» - второй
  • «Краснодар» возглавил РПЛ, «Зенит» потерял в снегу первое место
  • «Зенит» снова первый. Что ответит на это «Краснодар»?
  • Кто номер один в РПЛ? «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября
  • Посещаемость в НХЛ: общий рост на фоне падения
    •




    Валиева, Петросян или Муравьева. Кто станет лучшей фигуристкой планеты?

    Чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря

    В субботу на чемпионате России определится победитель и призеры в женском катании.

    Моуринью против чемпиона Серии А. «Рома» сыграет с «Наполи» 23 декабря

    Рома - Наполи 23 декабря

    «Рома» встретится с «Наполи» в центральном матче чемпионата Италии по футболу.

    Ларионов против Ротенберга. Расписание матчей КХЛ 23 декабря

    Расписание матчей КХЛ на 23 декабря

    В регулярном чемпионате КХЛ 23 декабря состоятся пять матчей.

    Матч за первое место в АПЛ! «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» 23 декабря

    Ливерпуль - Арсенал 23 декабря

    В центральном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» будет принимать «Арсенал».

    Панарин против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 23 декабря

    Расписание матчей НХЛ на 23 декабря

    В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 декабря состоятся четыре матча.

    «Флуминенсе» против «Манчестер Сити» в финале Клубного чемпионата мира по футболу

    Манчестер Сити - Флуминенсе 22 декабря

    В финале Клубного чемпионата мира по футболу «Манчестер Сити» сыграет с «Флуминенсе».

    Ковальчук выйдет на лед? «Спартак» играет с минским «Динамо»

    СКА - ЦСКА 22 декабря

    В регулярном чемпионате КХЛ 22 декабря состоятся четыре матча.









    Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 декабря 2023
    СКА может помешать «Динамо» взобраться на вершину Запада
    Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда
    Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче с «Куньлунем»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 декабря 2023
    «Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023, «Локомотив» - второй
    «Авангард» разыграет с «Магниткой» первое место на Востоке
    Эра Клоппа и Гвардиолы в АПЛ подходит к концу
    Овечкин против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 24 декабря


    Все новости

    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru