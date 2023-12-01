Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24

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Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в первой половине текущего сезона. На домашние матчи команды приходили в среднем почти 27 тысяч человек.



Самой посещаемой игрой с участием сине-бело-голубых стал поединок с «Краснодаром» в начале ноября, на который пришли 46 700 зрителей. Следующей по популярности была встреча с «Локомотивом» в рамках 9-го тура (36 283).



Второе место занял «Краснодар» со средней посещаемостью около 23 тысячи человек. На третьей строчке расположился московский «Спартак» (14 936). По 11-12 тысяч собирали на своих стадионах «Ростов», «Факел» и «Балтика».



Общая средняя посещаемость в сезоне 2023/24 составила 10 665 зрителей, что на 1 239 человек выше, чем в прошлом чемпионате.



Ранее сообщалось о том, что «Зенит» на одно очко опередил «Локомотив» и стал чемпионом РПЛ по итогам 2023 года.