Мбаппе и Холанд примерили костюм Санта-Клауса

Вчера, 22:08





Во многих странах мира 25 декабря отмечается Рождество по григорианскому календарю. Люди радуются, дарят подарки и одеваются в костюмы Санта Клауса.



Не пропустили эту традицию многие известные футболисты. Фото в нарядах Санты выложили на своих страничках в соцсетях нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.



Обоим спортсменам есть чему радоваться. Холанд стал с командой чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне футболист забил 14 мячей и занимает первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ. На счету Мбаппе победа в чемпионате Франции, 18 мячей в этом сезоне, а парижский клуб ушел на рождественские и новогодние каникулы с солидным отрывом от преследователей.



Ранее сообщалось, что по итогам календарного 2023 года лучшим стал «Зенит», а второе место досталось одному из московских клубов.