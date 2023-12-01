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Мбаппе и Холанд примерили костюм Санта-Клауса

Вчера, 22:08


Мбаппе и Холанд в костюме Санты

Во многих странах мира 25 декабря отмечается Рождество по григорианскому календарю. Люди радуются, дарят подарки и одеваются в костюмы Санта Клауса.

Не пропустили эту традицию многие известные футболисты. Фото в нарядах Санты выложили на своих страничках в соцсетях нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Обоим спортсменам есть чему радоваться. Холанд стал с командой чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне футболист забил 14 мячей и занимает первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ. На счету Мбаппе победа в чемпионате Франции, 18 мячей в этом сезоне, а парижский клуб ушел на рождественские и новогодние каникулы с солидным отрывом от преследователей.

Ранее сообщалось, что по итогам календарного 2023 года лучшим стал «Зенит», а второе место досталось одному из московских клубов.





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