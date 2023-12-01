Ларионов против Жамнова. «Торпедо» попытается взять реванш у «Спартака»

Сегодня, 07:50





В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26 декабря состоятся семь матчей.



Центральный поединок игрового дня пройдет в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» будет принимать «Спартак» (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»). Подопечные Игоря Ларионова в семи последних играх проиграли только один раз, 19 октября команда на своем льду уступила «Спартаку» 2:5. Всего в этом чемпионате соперники встречались между собой три раза и во всех сильнее оказывались московские хоккеисты.



Дебютант красно-белых Илья Ковальчук в матче с «Куньлунем» отметился заброшенной шайбой, а нападающий команды Николай Голдобин после небольшого перерыва возглавил список лучших бомбардиров КХЛ. На счету хоккеиста 28 заброшенных шайб и 29 передач.



«Сибирь» сыграет с «Авангардом» (15:30). Предстоящая игра будет третьей между командами в этом сезоне, две предыдущие закончились победой хозяев с минимальным перевесом.



«Магнитка» отправится в гости к «Ладе» (18:00). Поединок в Тольятти в конце октября завершился в пользу подопечных Олега Браташа со счетом 4:3.



«ХК Сочи», на счету которого семь поражений подряд, попробует прервать серию неудач в игре с «Адмиралом» (19:30).



Расписание других матчей: «Северсталь» - «Трактор» (19:00), «Динамо» Мн - «Автомобилист» (19:10), «Куньлунь» - «Локомотив» (19:30).



Ранее сообщалось, что Николай Голдобин вошел в тройку лучших хоккеистов КХЛ сезона 2023/2024.