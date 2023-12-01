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МЧМ-2024. Канада - Финляндия и другие матчи 26 декабря

Сегодня, 08:46


Расписание матчей МЧМ-2024 на 26 декабря

В первый день на Молодежном чемпионате мира по хоккею в Гетеборге пройдут четыре матча.

Сборная Чехии встретится со Словакией (14:00 мск). Год назад чешские хоккеисты не проиграли ни одного матча в основное время и только в овертайме финального поединка уступили канадцам. Словаки также проиграли канадцам в дополнительное время, но только в четвертьфинале.

Финляндия проведет поединок с Канадой (16:30). «Кленовые листья» на МЧМ-2023 завоевали свой 20-й титул, а финны уступили шведам в 1/4 финала.

Американские хоккеисты сыграют с Норвегией (19:00). Сборную США многие эксперты считают главным фаворитом турнира, а норвежцы еще год назад выступали в первом дивизионе.

Визитная карточка - защитник Лейн Хатсон (США). Представителю команды Бостонского университета в феврале исполнится 20 лет и он уже успел поиграть на нескольких турнирах в составе сборной. На МЧМ-2023 Хатсон забросил шайбу в матче с финнами и сделал три результативные передачи. На взрослом чемпионате мира в мае хоккеист показал неплохую для защитника результативность (6 очков), но в проигранных американцами полуфинальной игре и поединке за бронзу чувствовал себя неуверенно.

Швеция будет играть с Латвией (21:30). Хозяева чемпионата будут встречаться с одной из слабейших команд прошлого МЧМ.

Ранее сообщалось, что игры группового раунда МЧМ-2024 состоятся с 26 по 31 декабря.





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