МЧМ-2024. Канада - Финляндия и другие матчи 26 декабря

Сегодня, 08:46





В первый день на Молодежном чемпионате мира по хоккею в Гетеборге пройдут четыре матча.



Сборная Чехии встретится со Словакией (14:00 мск). Год назад чешские хоккеисты не проиграли ни одного матча в основное время и только в овертайме финального поединка уступили канадцам. Словаки также проиграли канадцам в дополнительное время, но только в четвертьфинале.



Финляндия проведет поединок с Канадой (16:30). «Кленовые листья» на МЧМ-2023 завоевали свой 20-й титул, а финны уступили шведам в 1/4 финала.



Американские хоккеисты сыграют с Норвегией (19:00). Сборную США многие эксперты считают главным фаворитом турнира, а норвежцы еще год назад выступали в первом дивизионе.



Визитная карточка - защитник Лейн Хатсон (США). Представителю команды Бостонского университета в феврале исполнится 20 лет и он уже успел поиграть на нескольких турнирах в составе сборной. На МЧМ-2023 Хатсон забросил шайбу в матче с финнами и сделал три результативные передачи. На взрослом чемпионате мира в мае хоккеист показал неплохую для защитника результативность (6 очков), но в проигранных американцами полуфинальной игре и поединке за бронзу чувствовал себя неуверенно.



Швеция будет играть с Латвией (21:30). Хозяева чемпионата будут встречаться с одной из слабейших команд прошлого МЧМ.



Ранее сообщалось, что игры группового раунда МЧМ-2024 состоятся с 26 по 31 декабря.