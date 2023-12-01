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Кубок Шпенглера-2023: состав участников, где смотреть трансляции

Сегодня, 10:47


Кубок Шпенглера 2023

С 26 по 31 декабря 2023 года в швейцарском Давосе пройдет 95-й традиционный хоккейный турнир - Кубок Шпенглера.

В прошлом году победителем стал местный клуб «Амбри-Пиотта», который в финале в серии послематчевых буллитов одолел пражскую «Спарту». Канадские хоккеисты проиграли все три игры и вылетели на стадии 1/4 финала.

В нынешнем турнире примут участие шесть коллективов. В группе «Торриани» выступят «Амбри-Пиотта», чешский «Пардубице» и финский «КалПа». В группу «Каттини» попали швейцарский «Давос», шведская «Фрелунда» и сборная Канады.

На этот раз канадцев возглавил Брюс Будро, который до этого 13 сезонов возглавлял клубы НХЛ и в течение пяти лет тренировал «Вашингтон» с Александром Овечкиным. Одним из генеральных менеджеров стал Джо Торнтон, осенью объявивший о завершении карьеры. Среди заявленных хоккеистов можно выделить Джорди Бенна (603 игры в НХЛ), Колтона Сивиура (535), Натана Больё (471), Дерека Гранта (427), Джоша Джуриса (213) и бывшего игрока «Авангарда» Корбэна Найта.

Матчи из Давоса покажет телеканал «Матч Игра». Бесплатно прямые трансляции доступны на официальном сайте спортивного канала. В первый день турнира 26 декабря «Амбри-Пиотта» встретится с «Пардубице» (16:10 мск), а «Фрелунда» сыграет с командой Канады (22:10).

Ранее сообщалось, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.





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