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Роналду против Бензема. Звездная заруба в Саудовской Аравии

Сегодня, 14:33


Роналду и Бензема сыграют друг против друга в Саудовской Аравии

В 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттихад» будет принимать «Аль-Наср» (26 декабря, 21:00 мск).

Примечателен этот матч будет тем, что впервые за два года друг против друга сыграют Криштиану Роналду и Карим Бензема. Футболисты вместе провели девять сезонов в составе мадридского «Реала», но в дальнейшем их пути разошлись. Португалец до приезда в Саудовской про-лигу успел поиграть в Италии и Англии, а француз подписал контракт с саудовским клубом сразу после окончания сезона в июне 2023 года.

«Аль-Наср» Роналду набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Аль-Иттихад» Бензема расположился на шестой строчке (28 очков).

Криштиану забил 17 мячей в 16-ти играх про-лиги, на счету Карима 9 голов за 14 матчей.

Ранее стало известно, с кем встретится бывший клуб Роналду и Бензема мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2024 году.





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