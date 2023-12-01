Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974, не пропустив ни одного мяча

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Бельгийский курьез действительно парадоксальный, но он, увы, факт. В финал чемпионата мира по футболу 1974 года вышли голландцы с разницей мячей 24-2, а бельгийцы, имея разницу 12-0, заняли второе место в группе и остались за бортом.



«Самым смешным в грустной судьбе нашей сборной, — цитирует еженедельник «Футбол-Хоккей» обозревателя одной из бельгийских газет, — оказалось то, что команда не попала в финальную часть, не пропустив в отборочных матчах ни одного мяча и забивая в среднем в каждой встрече 2 гола сопернику.



Говорят, что в футболе умение нападать - лишь одна половина игрового искусства, столь же важно уметь не пропустить. Сборная Бельгии, пожалуй, единственная за всю историю отборочных игр чемпионата мира, которая, не пропустив ни одного мяча, а значит, и не проиграв ни одной игры, тем не менее в финал не попала».



Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 1986 году рекомендовали проводить внутренние чемпионаты по системе «весна-осень».