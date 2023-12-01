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Гвардиола о неудачах «Сити»: «Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль»

Сегодня, 21:41


Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предупредил соперников по АПЛ, что было бы ошибкой списывать их со счетов в борьбе за золотые медали.

«Манчестер Сити» при Пепе становился первым пять раз за шесть лет, но из-за неважных результатов в последних матчах команда опустилась на непривычное для себя пятое место.

«Это работа. Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль. Каких бы успехов не добивался, тем сильнее ждут твоих поражений. В тот момент, когда вы не побеждаете, у многих будут возникать сомнения. Но это нормально.

Мы попробуем еще раз добиться успеха. Профессиональные футболисты должны как можно быстрее забыть победы и готовиться к следующим играм. Удовлетворение от того, что мы сделали, останется, но мы обязаны двигаться дальше».

В ближайшем матче, который состоится 27 декабря, «горожане» сыграют в гостях с «Эвертоном».

Ранее стало известно расписание группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года.





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