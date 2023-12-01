Гвардиола о неудачах «Сити»: «Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль»

Сегодня, 21:41





Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предупредил соперников по АПЛ, что было бы ошибкой списывать их со счетов в борьбе за золотые медали.



«Манчестер Сити» при Пепе становился первым пять раз за шесть лет, но из-за неважных результатов в последних матчах команда опустилась на непривычное для себя пятое место.



«Это работа. Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль. Каких бы успехов не добивался, тем сильнее ждут твоих поражений. В тот момент, когда вы не побеждаете, у многих будут возникать сомнения. Но это нормально.



Мы попробуем еще раз добиться успеха. Профессиональные футболисты должны как можно быстрее забыть победы и готовиться к следующим играм. Удовлетворение от того, что мы сделали, останется, но мы обязаны двигаться дальше».



В ближайшем матче, который состоится 27 декабря, «горожане» сыграют в гостях с «Эвертоном».



Ранее стало известно расписание группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года.