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Майкл Оуэн дал отеческий совет Беллингему, чтобы его считали легендой

Сегодня, 22:43


Майкл Оуэн о Джуде Беллингеме

Бывший нападающий сборной Англии по футболу и обладатель «Золотого мяча» 2001 года Майкл Оуэн заявил, что полузащитника «Реала» Джуда Беллингема пока рано сравнивать со Стивеном Джеррардом , Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом.

20-летний футболист перешел летом из «Боруссии» в мадридский клуб, забил 17 голов и отдал пять результативных передач в испанской Примере.

«Беллингем не будет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если он выиграет чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Евро-2024 в следующем году. Но он может в таком случае претендовать на «Золотой мяч», — приводит слова Оуэна английская The Mirror.

Оуэн считает, что игроку необходимо добиваться успехов на протяжении многих лет, чтобы считаться легендой английского футбола.

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» будет играть с «РБ Лейпциг».





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