Рождественская гонка звезд биатлона 2023: расписание, участники

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Ежегодный турнир по биатлону - «Рождественская гонка» - состоится 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Соревнование пройдет в 22-й раз на арене футбольного клуба «Шальке 04», вмещающей более 70-ти тысяч зрителей.



Программа включает в себя проведение масс-старта (20:10 мск) и гонки преследования (21:00). В прямом эфире «Рождественскую гонку» можно будет посмотреть на сайте телеканала «Матч ТВ».



Из лидеров Кубка мира нынешнего сезона на «Фельтинс-Арене» выступят Ингрид Ланмарк Тандревольд (2-е место в общем зачете, Норвегия), Стурла Холм Лагрейд (5-е, Норвегия), Жюли Симон (6-е, Франция), Бенедикт Долль (8-е, Германия)



На прошлогодней гонке победу одержали французские спортсмены Жюли Симон и Фабьен Клод.



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