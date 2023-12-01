Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


«Ак Барс» попытается взять реванш у «Металлурга»

Сегодня, 15:14


Ак Барс - Металлург 28 декабря 2023

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится дома с магнитогорским «Металлургом» (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»).

Финалист последнего Кубка Гагарина занимает непривычное 12-е место в турнирной таблице, «Магнитка» опережает казанцев на 9 очков и идет первой на Востоке.

Команды показывают одинаковые результаты в первый месяц зимы, одержав по две победы при четырех поражениях.

Поединок между клубами в Магнитогорске в ноябре завершился победой хозяев со счетом 3:0, а всего в пяти последних очных встречах «Ак Барс» только однажды оказывался сильнее.

Лучший бомбардир «Ак Барса» Вадим Шипачев набрал 32 очка и занимает 21-е место в списке самых результативных игроков текущего сезона, в составе «Металлурга» три хоккеиста (Данила Юров, Никита Михайлис и Максим Карпов) набрали по 26 очков. Для сравнения, лидеры бомбардирской гонки, Николай Голдобин и Владимир Ткачев, имеют по 57 баллов по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что Владимир Ткачев возглавил рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024.





  • Ларионов против Жамнова. «Торпедо» попытается взять реванш у «Спартака»
  • Ларионов против Ротенберга. Расписание матчей КХЛ 23 декабря
  • Битва лидеров! «Металлург» - «Спартак» и другие матчи КХЛ 25 ноября
  • Голдобин отправляется в Ярославль. Расписание КХЛ на 21 ноября
  • Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
    •




    Ларионов против Жамнова. «Торпедо» попытается взять реванш у «Спартака»

    Торпедо - Спартак 26 декабря

    В регулярном чемпионате КХЛ 26 декабря состоятся семь матчей.

    Мбаппе и Холанд примерили костюм Санта-Клауса

    Мбаппе и Холанд в костюме Санты

    Фотографии в нарядах Санты опубликовали Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

    Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24

    Зенит - самая посещаемая команда осенью 2023 года

    Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в первой половине сезона.

    СКА может помешать «Динамо» взобраться на вершину Запада

    Расписание матчей КХЛ на 25 декабря

    В регулярном чемпионате КХЛ 25 декабря состоятся три матча.

    Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда

    Если завтра плей-офф КХЛ

    Разбираем, какие команды выйдут в плей-офф КХЛ, если чемпионат завершится 24 декабря.

    Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче с «Куньлунем»

    Илья Ковальчук в Спартаке

    «Спартак» 24 декабря включил в заявку Илью Ковальчука на матч с «Куньлунем».

    «Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023, «Локомотив» - второй

    Локомотив занял второе место в РПЛ в 2023 году

    При проведении чемпионата РПЛ по системе «весна-осень» первым в 2023 году стал бы «Зенит».









    «Барселона» поставила ультиматум Левандовски
    «Ак Барс» попытается взять реванш у «Металлурга»
    Рождественская гонка звезд биатлона 2023: расписание, участники
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 декабря 2023
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 декабря 2023
    Майкл Оуэн дал отеческий совет Беллингему, чтобы его считали легендой
    Гвардиола о неудачах «Сити»: «Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль»
    Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974, не пропустив ни одного мяча
    Роналду против Бензема. Звездная заруба в Саудовской Аравии
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 декабря 2023


    Все новости

    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru