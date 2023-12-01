«Ак Барс» попытается взять реванш у «Металлурга»

Сегодня, 15:14





В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится дома с магнитогорским «Металлургом» (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»).



Финалист последнего Кубка Гагарина занимает непривычное 12-е место в турнирной таблице, «Магнитка» опережает казанцев на 9 очков и идет первой на Востоке.



Команды показывают одинаковые результаты в первый месяц зимы, одержав по две победы при четырех поражениях.



Поединок между клубами в Магнитогорске в ноябре завершился победой хозяев со счетом 3:0, а всего в пяти последних очных встречах «Ак Барс» только однажды оказывался сильнее.



Лучший бомбардир «Ак Барса» Вадим Шипачев набрал 32 очка и занимает 21-е место в списке самых результативных игроков текущего сезона, в составе «Металлурга» три хоккеиста (Данила Юров, Никита Михайлис и Максим Карпов) набрали по 26 очков. Для сравнения, лидеры бомбардирской гонки, Николай Голдобин и Владимир Ткачев, имеют по 57 баллов по системе «гол+пас».



Ранее сообщалось, что Владимир Ткачев возглавил рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024.