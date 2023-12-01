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«Барселона» поставила ультиматум Левандовски

Сегодня, 19:35


Барселона недовольна игрой Роберта Левандовски

«Барселона» выразила недовольство игрой нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники в команде.

После победного матча с «Альмерией» в последнем туре главный тренер сине-гранатовых Хави на повышенных тонах поговорил с 35-летним игроком. В ответ Левандовски выразил претензии в адрес наставника команды.

Руководство «Барселоны» осталось недовольно результативностью ветерана в первой половине сезона и намекнуло на возможность продажи игрока в конце сезона, если он не исправит ситуацию.

Левандовски подписал 4-летний контракт с каталонским клубом летом 2022 года. В прошлом сезоне футболист забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром, а в этом отличился только восемь раз.

Ранее сообщалось, Гарри Кейн может побить рекорд поляка в Бундеслиге.





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