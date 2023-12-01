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«Авангард» крупно проигрывает больше других команд из топ-10

Вчера, 21:55


Авангард проиграл Барысу

Омский «Авангард» проиграл аутсайдеру чемпионата в матче Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Михаила Кравеца уступили в гостях «Барысу» со счетом 1:5.

Сезон, конечно, длинный и провалы бывают у всех. Но «Авангард» опередил все клубы из лидирующей десятки по количеству поражений с разницей в четыре шайбы и более.

Таких малоприятных осечек нет ни одной у СКА, всего по одной - у «Торпедо», «Салавата Юлаева», «Локомотива» и «Спартака», по две еще у четырех команд и три - у магнитогорского «Металлурга». Но последний крупно уступал только равным себе соперникам.

На счету омского клуба пять проигрышей с разницей в четыре и более шайбы. В сентябре команда уступила дома «Амуру» (1:5), затем с этим же счетом оступилась в Екатеринбурге и завершила месяц разгромным поражением от московского «Динамо» (0:6). В октябре и ноябре таких осечек не было, а в декабре тенденция продолжилась. И если поражение дома в матче «Ак Барсом» (0:4) еще можно понять, то сегодняшний результат в Астане вызывает большие сомнения в кубковых перспективах команды.

Ранее сообщалось, что два игрока «Авангарда» возглавили рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024.





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