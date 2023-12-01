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«Галатасарай» сыграет с «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции

Сегодня, 10:10


Суперкубок Турции 2023, Галатасарай - Фенербахче

Суперкубок Турции, в котором встретятся две самые популярные команды страны, «Галатасарай» и «Фенербахче», пройдет 29 декабря в Саудовской Аравии. Матч в Эр-Рияде начнется в 20:45 мск и будет показан в эфире «Матч ТВ».

Поединок состоится не в Стамбуле, где у команд вместительные арены, а на небольшом стадионе «Аль-Авваль Парк» (25 тысяч мест), по газону которого бегает в этом году пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Как пояснил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бюйюкекши, проведение в настоящее время матчей в Саудовской Аравии очень выгодно как с экономической точки зрения, так и в плане повышения имиджа.

В чемпионате Турции после 17-ти туров команды набрали по 44 очка и на 14 баллов опережают идущий на третьем месте «Трабзонспор». Очный поединок между ними пять дней назад завершился нулевой ничьей.

Самые результативные игроки чемпионата - Эдин Джеко и Мауро Икарди (по 12 мячей). 37-летний Джеко до «Фенербахче» выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер». 30-летний нападающий «Галатасарая» Икарди лучшие годы провел в «Интере», а до переезда в Турцию несколько лет играл в составе «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» недовольна игрой Роберта Левандовски и может продать его следующим летом.





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