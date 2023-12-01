Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года

Вчера, 20:08





Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает будоражить умы своих поклонников. Которых, как известно, в мире немало.



Любимец публики забил в 2023 году 53 мяча и стал лучшим бомбардиром. Где забивал? Неважно, что он забивал почти все голы в Саудовской Аравии, чей футбольный чемпионат по качеству хуже РПЛ. В современном спорте неважно, как и где ты в данный момент играешь. Важно лишь то, сколько у тебя подписчиков в социальных сетях.



Поэтому голы Роналду в Саудовской Про-лиге будут иметь больший вес, чем 52 забитых мяча Гарри Кейна в Бундеслиге. Англичанин - персонаж в футболе, конечно, известный, но до медийной славы португальца ему далеко. Похожая история с голами Киллиана Мбаппе. Сначала игроку необходимо перестать строить из себя звезду в посредственной французской команде и перейти, например, в «Реал». И что-то выиграть существенное на клубном уровне.



Если, к примеру, через пару лет Роналду подпишет контракт с любительской командой 2DROTS из Москвы и забьет в ней больше всех мячей, то он опять будет лучшим бомбардиром в мире. Об этом быстро все узнают, учитывая число подписчиков у команды в YouTube (3,56 млн).



Ранее стало известно расписание чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года в Германии.