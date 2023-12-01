Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту

Вчера, 23:38





Мадридский «Реал» сделал финальное предложение нападающему «ПСЖ» Киллиану Мбаппе. Как сообщает испанская пресса со ссылкой на источники в команде, руководство «королевского клуба» готово платить французу 30 млн евро в год. Плюс при подписании контракта переведет на счет футболиста 130 млн.



Мбаппе должен принять или отвергнуть данное предложение до середины января 2024 года. При отрицательном решении переговорщики из «Реала» предупредили, что клуб потеряет к игроку всякий интерес и будет рассматривать другие кандидатуры.



В 2022 году между игроком и испанским грандом велись длительные переговоры, которые ни к чему не привели.



Контракт у лучшего бомбардира французской Лиги 1 (18 мячей) с «ПСЖ» заканчивается в конце текущего сезона.



Ранее сообщалось, что француз поделил с Гарри Кейном 2-3 места в списке лучших бомбардиров 2023 года.