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Кучеров против Панарина. Лучший бомбардир против лучшей команды НХЛ

Вчера, 19:23


Тампа-Бэй против Рейнджерс, Кучеров против Панарина 31 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 31 декабря состоятся 10 игр. Выделим наиболее важные из них.

«Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом» (03:00 мск). Обе команды расположились за пределами кубковых восьмерок в своих конференциях и выиграли по четыре из последних шести матчей. Евгений Малкин в прошлом поединке с «Айлендерс» сделал дубль, опередил Федорова и занял второе место в списке лучших российских снайперов НХЛ.

«Вашингтон» примет «Нэшвилл» (03:00). Два соседа по турнирной таблице (16-е и 17-е место), набрали одинаковое количество очков (по 39), каждая уступила в трех последних матчах. Овечкин очков не набрал, но продолжает оставаться лучшим бомбардиром команды (20). Овечкин и Кузнецов, если кому интересно, имеют в «Кэпиталз» самый плохой показатель полезности (минус 9).

Изюминкой предстоящей ночи должна стать первая встреча в сезоне между «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» (03:00). Россияне Никита Кучеров и Артемий Панарин являются лучшими бомбардирами своих команд, а первый возглавляет бомбардирский рейтинг всей лиги. «Тампа» занимает 18-е место, «Рейнджерс» возглавляет турнирную таблицу, но, по правде говоря, на это не стоит обращать внимания. Разрыв между соперниками не такой уж и большой.

Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил Евгения Малкина в нокдаун.





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