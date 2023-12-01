Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Хет-трик Панарина и 829-я шайба Овечкина

Сегодня, 08:26


Хет-трик Артемия Панарина

Ночь на 31 декабря оказалась урожайной для российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге.

В центральном поединке игрового дня «Тампа» на своем льду встречалась с «Рейнджерс» и уступила 1:5. Четыре из шести шайб на счету наших соотечественников. У хозяев в конце второго периода отличился Никита Кучеров, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик.

Ситуация в гонке бомбардиров на данный момент следующая. Кучеров набрал 59 очков и лидирует в списке, на втором месте расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (56), а Панарин замыкает тройку лучших (50).

«Вашингтон» проиграл по буллитам «Нэшвиллу». Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в сезоне и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 65 точных бросков.

Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в победной игре «Питтсбурга» против «Сент-Луиса». Кстати, «Пингвины» 3 января будут принимать «Вашингтон» в матче главных звезд-ветеранов НХЛ.

Разыгрался Андрей Свечников из «Каролины». В победной гостевой встрече с «Торонто» хоккеист сделал две результативные передачи, а всего на его счету девять очков в четырех последних играх.

Ранее мы писали, какое место заняли хоккейные трансляции на российском ТВ в ноябре и декабре.





  • Овечкин против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 24 декабря
  • Русская тройка «Коламбуса» против Овечкина. Расписание НХЛ на 22 декабря
  • Артемий Панарин набрал 700 очков в НХЛ
  • Русский день в НХЛ. Дубли Панарина и Кучерова, 827-я шайба Овечкина
  • Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина
    •




    Рождественская гонка звезд биатлона 2023: расписание, участники

    Рождественская гонка 2023

    «Рождественская гонка 2023» состоится в немецком Гельзенкирхене 28 декабря.

    Майкл Оуэн дал отеческий совет Беллингему, чтобы его считали легендой

    Майкл Оуэн о Джуде Беллингеме

    Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о Джуде Беллингеме.

    Гвардиола о неудачах «Сити»: «Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль»

    Пеп Гвардиола

    Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предупредил, что было бы ошибкой списывать их со счетов.

    Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974, не пропустив ни одного мяча

    Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974

    Бельгийский курьез действительно парадоксальный, но он, увы, факт.

    Роналду против Бензема. Звездная заруба в Саудовской Аравии

    Роналду и Бензема сыграют друг против друга в Саудовской Аравии

    В чемпионате Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттихад» будет принимать «Аль-Наср».

    Кубок Шпенглера-2023: состав участников, где смотреть трансляции

    Кубок Шпенглера 2023

    С 26 по 31 декабря в Давосе пройдет традиционный хоккейный турнир - Кубок Шпенглера.

    МЧМ-2024. Канада - Финляндия и другие матчи 26 декабря

    Расписание матчей МЧМ-2024 на 26 декабря

    В первый день на Молодежном чемпионате мира по хоккею пройдут четыре матча.









    Хет-трик Панарина и 829-я шайба Овечкина
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 января 2024
    Как отдыхаем на Новый год в 2024 году
    Кучеров против Панарина. Лучший бомбардир против лучшей команды НХЛ
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 декабря 2023
    Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту
    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на Новый год 2024
    «Галатасарай» сыграет с «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 декабря 2023


    Все новости

    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru