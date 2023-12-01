Хет-трик Панарина и 829-я шайба Овечкина

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Ночь на 31 декабря оказалась урожайной для российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге.



В центральном поединке игрового дня «Тампа» на своем льду встречалась с «Рейнджерс» и уступила 1:5. Четыре из шести шайб на счету наших соотечественников. У хозяев в конце второго периода отличился Никита Кучеров, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик.



Ситуация в гонке бомбардиров на данный момент следующая. Кучеров набрал 59 очков и лидирует в списке, на втором месте расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (56), а Панарин замыкает тройку лучших (50).



«Вашингтон» проиграл по буллитам «Нэшвиллу». Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в сезоне и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 65 точных бросков.



Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в победной игре «Питтсбурга» против «Сент-Луиса». Кстати, «Пингвины» 3 января будут принимать «Вашингтон» в матче главных звезд-ветеранов НХЛ.



Разыгрался Андрей Свечников из «Каролины». В победной гостевой встрече с «Торонто» хоккеист сделал две результативные передачи, а всего на его счету девять очков в четырех последних играх.



Ранее мы писали, какое место заняли хоккейные трансляции на российском ТВ в ноябре и декабре.