Канада против Чехии. Расписание четвертьфинальных матчей МЧМ-2024

Сегодня, 10:38





На проходящем в Гетеборге молодежном чемпионате мира по хоккею 2 января состоятся четвертьфинальные матчи.



Словакия - Финляндия (14:00 мск)

Единственная пара четвертьфиналистов, где трудно предсказать победителя. Финны непредсказуемы, нанесли единственное поражение лидеру группы Швеции, но уступили аутсайдеру Германии. Словаки как много забивают, так и немало пропускают. Форвард сборной Сервац Петровски набрал 9 очков и стал лучшим бомбардиром группового этапа.



Канада - Чехия (16:30)

Прошлогодние финалисты сойдутся на этот раз на ранней стадии плей-офф. Год назад в Галифаксе канадцы стали чемпионами, забив решающую шайбу в дополнительное время.



США - Латвия (19:00)

Сборная США показала лучший результат на предварительном этапе. Латвийские хоккеисты первые три игры завершили с общим счетом 0:20, но благодаря победе в заключительном матче избежали привычного участия в утешительном раунде. Три игрока американской сборной (Гэвин Бриндли, Фрэнк Назар и Каттер Готье) набрали по 8 очков и расположились в пятерке лучших бомбардиров турнира.



Швеция - Швейцария (21:30)

Как и в предыдущей паре здесь будут играть команды из разных весовых категорий. Швеция заняла первое место и будет встречаться со слабейшей командой из соседней группы. В прошлом январе швейцарцы играли намного лучше, но в четвертьфинале пропустили девять шайб от чешской дружины.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 829-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.