Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Никита Кучеров первым в сезоне набрал 60 очков в НХЛ

Сегодня, 11:33


Никита Кучеро 60 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу, отдал результативный пас в матче «Монреалем» и первым в сезоне преодолел отметку в 60 очков.

На счету хоккеиста после этой игры 26 голов и 35 передач, и он на три очка опережает Натана Маккиннона из «Колорадо». Канадец этой ночью также заработал два результативных балла и старается не отставать от лидера гонки.

При сохранении такой же результативности Кучеров вполне может обновить личный рекорд по набранным очкам в «регулярке». В сезоне 2018/2019 хоккеист заработал 128 баллов, а прошлой весной остановился на отметке в 113 очков.

Добавляет интереса и тот факт, что форвард «Лайтнинг» впервые за время выступления в НХЛ может преодолеть гроссмейстерскую планку в 50 шайб за сезон. Лучший результат он показал в чемпионате 2018/2019, когда 41 раз поражал ворота соперников.

Ранее мы сообщали, что 50-е очко Кучеров набрал в Эдмонтоне в матче против Коннора Макдэвида.





  • Два очка Овечкина, покер Маккиннона и три передачи Ничушкина
  • Покер Стэмкоса и 50-е очко Кучерова в Эдмонтоне
  • Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам
  • Кучеров круче Овечкина. Набрал 6 очков, а «Тампа» уничтожила «Каролину»
  • Голдобин может установить рекорд КХЛ по очкам
    •




    «Барселона» поставила ультиматум Левандовски

    Барселона недовольна игрой Роберта Левандовски

    «Барселона» выразила недовольство игрой нападающего Роберта Левандовски.

    «Ак Барс» попытается взять реванш у «Металлурга»

    Ак Барс - Металлург 28 декабря 2023

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 28 декабря сыграет с «Металлургом».

    Рождественская гонка звезд биатлона 2023: расписание, участники

    Рождественская гонка 2023

    «Рождественская гонка 2023» состоится в немецком Гельзенкирхене 28 декабря.

    Майкл Оуэн дал отеческий совет Беллингему, чтобы его считали легендой

    Майкл Оуэн о Джуде Беллингеме

    Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о Джуде Беллингеме.

    Гвардиола о неудачах «Сити»: «Когда ты не выигрываешь, ты ничто, ноль»

    Пеп Гвардиола

    Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предупредил, что было бы ошибкой списывать их со счетов.

    Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974, не пропустив ни одного мяча

    Сборная Бельгии не попала на ЧМ-1974

    Бельгийский курьез действительно парадоксальный, но он, увы, факт.

    Роналду против Бензема. Звездная заруба в Саудовской Аравии

    Роналду и Бензема сыграют друг против друга в Саудовской Аравии

    В чемпионате Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттихад» будет принимать «Аль-Наср».









    Никита Кучеров первым в сезоне набрал 60 очков в НХЛ
    Канада против Чехии. Расписание четвертьфинальных матчей МЧМ-2024
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 января 2024
    Хет-трик Панарина и 829-я шайба Овечкина
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 января 2024
    Как отдыхаем на Новый год в 2024 году
    Кучеров против Панарина. Лучший бомбардир против лучшей команды НХЛ
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 декабря 2023
    Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту
    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru