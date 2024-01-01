Никита Кучеров первым в сезоне набрал 60 очков в НХЛ

Сегодня, 11:33





Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу, отдал результативный пас в матче «Монреалем» и первым в сезоне преодолел отметку в 60 очков.



На счету хоккеиста после этой игры 26 голов и 35 передач, и он на три очка опережает Натана Маккиннона из «Колорадо». Канадец этой ночью также заработал два результативных балла и старается не отставать от лидера гонки.



При сохранении такой же результативности Кучеров вполне может обновить личный рекорд по набранным очкам в «регулярке». В сезоне 2018/2019 хоккеист заработал 128 баллов, а прошлой весной остановился на отметке в 113 очков.



Добавляет интереса и тот факт, что форвард «Лайтнинг» впервые за время выступления в НХЛ может преодолеть гроссмейстерскую планку в 50 шайб за сезон. Лучший результат он показал в чемпионате 2018/2019, когда 41 раз поражал ворота соперников.



Ранее мы сообщали, что 50-е очко Кучеров набрал в Эдмонтоне в матче против Коннора Макдэвида.