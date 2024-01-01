«Ливерпуль» ведет переговоры с Мбаппе и может переиграть «Реал»

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Еще одним претендентом на нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе стал «Ливерпуль». Об этом на своих страницах сообщила парижская городская газета Le Parisien.



Мадридский «Реал» может договориться о подписании контракта с 25-летним футболистом уже в январе. Королевский клуб сделал очередное предложение, но пока никакой конкретики со стороны игрока не последовало.



Если ситуация затянется и Мбаппе станет летом этого года свободным агентом, то кроме «Ливерпуля» на него смогут претендовать и другие гранды английского футбола.



Поэтому, по мнению газеты, «Реал» ведет себя агрессивно, а английский клуб придерживается более спокойной тактики и затягивает время.



Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.