«Вашингтон» и «Питтсбург» не выйдут в плей-офф НХЛ

Вчера, 11:35





Вероятность того, что «Вашингтон» и «Питтсбург» попадут весной 2024 года в число участников плей-офф, очень невелика. Для этого мы проанализировали результаты выступления команд за последние два года.



В 2022 году «Кэпиталз» и «Питтсбург» попали в число 16-ти участников Кубка Стэнли, но не смогли пройти дальше первого раунда. Прошлой весной сезон для них завершился в середине апреля, а «Вашингтон» выбыл из борьбы задолго до окончания «регулярки».



У клуба из столицы США шансы на попадание в плей-офф близки к нулю. Или давайте скажем, что наш компьютер выдал более красивую цифру - 4,25%. И обязательно уточним, что при расчетах использовался ИИ.



«Вашингтону» в сезоне 2022/2023 не помогли даже 42 шайбы Овечкина. В этом году положительных изменений в команде не видно, а лидер столичных почти совсем перестал забивать.



У «Питтсбурга» похожие проблемы. Пока две главные звезды (Кросби и Малкин) будут вытягивать из себя оставшиеся силы, команда будет плавно опускаться на дно турнирной таблицы.



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