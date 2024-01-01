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Малкин против Овечкина: 18 лет звездного противостояния

Вчера, 18:10


Расписание матчей НХЛ на 3 января

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 3 января состоятся 13 матчей. Представляем наиболее важные из них.

Центральный поединок состоится в Питтсбурге, где «Пингвинз» будет принимать «Вашингтон» (03:00 мск). Команды во второй раз сыграют в этом сезоне, первая встреча в столице США завершилась победой гостей со счетом 4:0. Евгений Малкин забросил тогда шайбу и сделал три результативные передачи.

Команды набрали в чемпионате по 40 очков, но подходят к матчу в разном состоянии. «Вашингтон» проиграл четыре раза подряд, а «Питтсбург» одержал три победы при одном поражении.

«Рейнджерс» сыграет дома с «Каролиной» (03:00). Лидер хозяев Артемий Панарин отметился хет-триком в последнем поединке с «Тампой», а нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 9 очков в последних четырех играх.

«Тампа-Бэй» отправится в гости в Виннипег (04:00). Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата (61 очко), но «Молнии» продолжают бороться за попадание в плей-офф. «Джетс» набрал на восемь очков больше и идет четвертым на Западе.

«Эдмонтон» сыграет с «Филадельфией» (05:00). При новом тренере Крисе Ноблохе «Нефтяники» в 21 матче одержали 15 побед, но по-прежнему находятся в нижней половине турнирной таблицы. Коннор Макдэвид немного снизил свою результативность, но продолжает набирать очки почти в каждом игре.

Ранее мы оценили шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» на попадание в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.





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