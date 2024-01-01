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Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина

Сегодня, 09:09


Коннор Макдэвид

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). 26-летний лидер «Ойлерз» открыл счет в конце первого периода, а затем еще четыре раза ассистировал партнерам по команде. В этом поединке канадец преодолел отметку в 900 набранных очков в регулярных чемпионатах.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль в гостевом матче с «Рейнджерс» (6:1) и стал первой звездой матча. Хлубешек Панарин записал на свой счет результативную передачу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в гостевом поединке с «Питтсбургом» (4:3). Российский хоккеист отличился на последней минуте первого периода при игре в большинстве и стал лучшим игроком встречи. Сидни Кросби во второй трети игры набрал 2 (1+1) очка, на счету Евгения Малкина результативная передача.

Владимир Тарасенко оформил дубль в матче с «Ванкувером», но эти две шайбы не спасли «Оттаву» от крупного поражения (1:6).

Ранее мы оценили шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» стать участниками плей-офф в этом сезоне.





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