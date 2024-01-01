США против Финляндии. Расписание полуфинальных матчей МЧМ-2024

Сегодня, 09:31





На проходящем в Гетеборге молодежном чемпионате мира по хоккею определились четыре сильнейшие команды, которые сыграют в двух полуфинальных матчах 4 января.



Швеция - Чехия (17:00 мск)

Шведская молодежка только на 6-й минуте овертайма оформила выход в полуфинал в поединке со Швейцарией. Чехи преподнесли главную на данный момент сенсацию - в 1/4 финала подопечные Патрика Аугуста переиграли прошлогодних чемпионов канадцев со счетом 3:2.



США - Финляндия (21:30)

Американцы в четвертьфинале легко справились с Латвией (7:2). 19-летний Гэвин Бриндли возглавляет списки лучших бомбардиров (9 очков) и снайперов чемпионата (6 шайб), Фрэнк Назар лидирует в гонке ассистентов (8 передач). Сборная Финляндии два раза вела в счете по ходу поединка со словаками, но лишь в дополнительное время забросила победную шайбу (4:3 ОТ).



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.