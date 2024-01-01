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Сколько шайб забьет Рид Буше? «Авангард» против «Салавата Юлаева»

Сегодня, 09:45


Авангард - Салават Юлаев 3 января 2024

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 3 января состоятся семь матчей. Центральный поединок пройдет в Омске, где «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев» (14:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»).

Обе команды расположились в лидирующей тройке на Востоке - на счету омского клуба 61 очко, в копилке уфимцев на четыре балла меньше. Две личные встречи в этом сезоне не выявили победителя, в каждом матче сильнее оказывались хозяева льда.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил 31 шайбу и возглавляет рейтинг лучших снайперов сезона. Партнер американца по команде Владимир Ткачев сделал 42 передачи и идет первым в списке лучших ассистентов.

Лучшие бомбардиры «Салавата Юлаева» - Александр Хмелевски (40 очков) и Александр Шаров (33), которого КХЛ на днях признала лучшим нападающим декабря.

Ранее стали известны полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Гетеборге.





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