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Непривычно об этом писать, но среди участников центрального матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу не будет «Реала» и «Барселоны». Главный поединок состоится в Жироне, где местная команда будет принимать «Атлетико» (3 января в 23:30 мск).



Команда-открытие этого сезона набрала 45 очков и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Диего Симеоне отстают на семь баллов и занимают четвертую строчку в чемпионате.



Прошлогодний матч в Жироне завершился победой гостей со счетом 1:0, но обращать внимание на тот результат не имеет смысла. Год назад подопечные Анхеля Мичела выступали в роли середнячка в Примере, а в этом сезоне уверенно обыграли «Барселону» на ее поле.



Предстоящий поединок с «Атлетико» покажет реальные способности «Жироны» в играх с грандами и серьезность намерений команды в борьбе за золотые медали.



Ранее сообщалось, что в борьбу за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе вступил английский «Ливерпуль».