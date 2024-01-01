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Овечкин и Кузнецов набрали четыре очка, но тянут «Вашингтон» на дно

Сегодня, 10:42


Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

«Вашингтон» после небольшого всплеска в матче со слабым «Питтсбургом» продолжил серию поражений. На этот раз подопечные Спенсера Карбери уступили дома «Нью-Джерси» (3:6).

Нападающие «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали на двоих четыре очка. Благодаря участию российских хоккеистов «столичные» сравняли счет в конце второго периода, но потом команда снова посыпалась.

Очевидно, что «Вашингтону» не хватает глубины состава. Но невозможно взять хороших игроков и вписаться в потолок зарплат, если у Овечкина контракт на 9,5 млн, но он эти деньги почти не отрабатывает (8 шайб). У Кузнецова картинка еще более интересная - получает 7,8 млн, а очков набрал как игрок третьего звена (13).

Стоит также упомянуть вечного инвалида Бэкстрема, который не играет, но продолжает получать неплохие деньги по контракту.

Руководство команды должно принять болезненное решение и обменять кого-то из тройки ветеранов. Иначе о попадании в плей-офф в ближайшие годы болельщикам придется только мечтать.

Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ за всю историю.





  • «Вашингтон» и «Питтсбург» не выйдут в плей-офф НХЛ
  • Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю
  • Пора уходить. «Вашингтону» стоит обменять Овечкина и Кузнецова
  • Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию
  • Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина
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