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В Раубичах пройдет 3-й этап Кубка Содружества по биатлону

Сегодня, 14:13


Кубок Содружества по биатлону, 3-й этап в Раубичах

Очередной этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в Белоруссии с 5 по 7 января 2024 года.

В пятницу в Раубичах состоится спринт, в субботу пройдет гонка преследования, а в заключительный день биатлонисты примут участие в масс-старте. Соревнования мужчин будут начинаться в 11:00 мск, старт женских гонок запланирован на 14:00. В полном объеме соперничество сильнейших лыжников на Кубке Содружества покажет телеканал «Матч ТВ».

После двух этапов в общем зачете лидируют российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Виктория Сливко. На пятки Латыпову наступают белорусы Антон Смольский (автор хет-трика в Сочи) и Дмитрий Лазовский, у женщин призовые места занимают Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. 28-летняя Дербушева, кстати, является победительницей мега-масс-старта на заключительном этапе Кубка России по биатлону прошлого сезона.

Отдыхать любителям биатлона будет некогда, через неделю (11 января) в Чайковском стартует чемпионат России.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в рекламе Diesel.





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