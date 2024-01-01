Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


«Зенит» подписал 17-летнего бразильца Педро из «Коринтианса»

Сегодня, 15:35


Зенит подписал контракт с Педро

Клуб Российской премьер-лиги «Зенит» объявил о подписании контракта с игроком «Коринтианса» Педро.

Соглашение с бразильцем было заключено в июне 2023 года, но вступит в силу 5 февраля этого года, когда игроку исполнится 18 лет.

Футболист присоединился к «Коринтиансу» в 9-летнем возрасте, а подпись под первым профессиональным контрактом поставил в марте 2022 года. В составе взрослой команды Педро Энрике Силва дос Сантос (полное имя игрока) принял участие в 15 играх Серии А, в которых забил один мяч.

В начале прошлого года футболист вместе с национальной командой одержал победу на молодежном первенстве Южной Америки. Лучшим бомбардиром стал Витор Роке, а в копилке Педро два забитых мяча и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом РПЛ по итогам 2023 года.





  • Мбаппе и Холанд примерили костюм Санта-Клауса
  • Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24
  • «Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023, «Локомотив» - второй
  • «Факел» - лучший клуб РПЛ прямо сейчас
  • Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако»
    •




    «Ливерпуль» ведет переговоры с Мбаппе и может переиграть «Реал»

    Ливерпуль претендует на Килиана Мбаппе

    Еще одним претендентом на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе стал «Ливерпуль».

    Никита Кучеров первым в сезоне набрал 60 очков в НХЛ

    Никита Кучеро 60 очков

    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров может обновить свои личные рекорды результативности.

    Канада против Чехии. Расписание четвертьфинальных матчей МЧМ-2024

    Четвертьфиналы МЧМ 2024

    Матчи 1/4 финала на молодежном чемпионате мира по хоккею пройдут 2 января.

    Хет-трик Панарина и 829-я шайба Овечкина

    Хет-трик Артемия Панарина

    Ночь на 31 декабря оказалась урожайной для российских игроков НХЛ.

    Как отдыхаем на Новый год в 2024 году

    Сколько отдыхаем на Новый год в 2024 году

    Жители России будут отдыхать на Новый год и Рождество 10 дней.

    Кучеров против Панарина. Лучший бомбардир против лучшей команды НХЛ

    Тампа-Бэй против Рейнджерс, Кучеров против Панарина 31 декабря

    В регулярном чемпионате НХЛ 31 декабря состоятся 10 матчей.

    Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту

    Реал поставил ультиматум Мбаппе

    Мадридский «Реал» сделал финальное предложение нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.









    «Зенит» подписал 17-летнего бразильца Педро из «Коринтианса»
    В Раубичах пройдет 3-й этап Кубка Содружества по биатлону
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 января 2024
    Овечкин и Кузнецов набрали четыре очка, но тянут «Вашингтон» на дно
    Золушка против Симеоне. «Жирона» сыграет с «Атлетико» в центральном матче
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 января 2024
    Сколько шайб забьет Рид Буше? «Авангард» против «Салавата Юлаева»
    США против Финляндии. Расписание полуфинальных матчей МЧМ-2024
    Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
    Малкин против Овечкина: 18 лет звездного противостояния


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru