«Зенит» подписал 17-летнего бразильца Педро из «Коринтианса»

Сегодня, 15:35





Клуб Российской премьер-лиги «Зенит» объявил о подписании контракта с игроком «Коринтианса» Педро.



Соглашение с бразильцем было заключено в июне 2023 года, но вступит в силу 5 февраля этого года, когда игроку исполнится 18 лет.



Футболист присоединился к «Коринтиансу» в 9-летнем возрасте, а подпись под первым профессиональным контрактом поставил в марте 2022 года. В составе взрослой команды Педро Энрике Силва дос Сантос (полное имя игрока) принял участие в 15 играх Серии А, в которых забил один мяч.



В начале прошлого года футболист вместе с национальной командой одержал победу на молодежном первенстве Южной Америки. Лучшим бомбардиром стал Витор Роке, а в копилке Педро два забитых мяча и две результативные передачи.



Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом РПЛ по итогам 2023 года.