В финале МЧМ-2024 сыграют США и Швеция

Сегодня, 11:53





В финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который подходит к своему завершению в Гетеборге, сыграют сборные США и Швеции (21:30 мск).



Хозяева турнира в полуфинале уверенно переиграли чешскую молодежку со счетом 5:2 и впервые с 2018 года вышли в финал мирового первенства. Шведские хоккеисты в последний раз побеждали в 2012 году, а три последующих участия в решающих матчах закончились неудачей.



Сборная США одолела в 1/2 финала Финляндию и может побороться за шестую золотую медаль. За последние 10 лет американцы два раза становились лучшими и по количеству первых мест уступают только канадцам (5 титулов) и финнам (3).



Предстоящая встреча будет второй между командами в решающих поединках. В 2013 году на чемпионате мира в Уфе американские хоккеисты в присутствии 6 тысяч зрителей обыграли шведов со счетом 3:1.



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