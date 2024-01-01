Ибрагимович хочет уволить Пиоли и пригласить в «Милан» Конте

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Златан Ибрагимович, назначенный недавно советником компании, владеющей футбольным клубом «Милан», начал бурную деятельность в новой должности.



Швед, игравший за «красно-черных» в течение шести лет, не нашел общего языка с главным тренером Стефано Пиоли и убеждает владельца команды Джерри Кардинале избавиться от тренера.



В качестве замены, по данным SportMediaset, Ибрагимович предлагает кандидатуру Антонио Конте. Сейчас 54-летний специалист без работы, а до марта прошлого года тренировал «Тоттенхэм».



Пиоли работает с «Миланом» с октября 2019 года и в сезоне 2021/2022 привел команду к золотым медалям.



Ранее сообщалось, что на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе претендует английский «Ливерпуль».