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Ибрагимович хочет уволить Пиоли и пригласить в «Милан» Конте

Сегодня, 23:30


Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович, назначенный недавно советником компании, владеющей футбольным клубом «Милан», начал бурную деятельность в новой должности.

Швед, игравший за «красно-черных» в течение шести лет, не нашел общего языка с главным тренером Стефано Пиоли и убеждает владельца команды Джерри Кардинале избавиться от тренера.

В качестве замены, по данным SportMediaset, Ибрагимович предлагает кандидатуру Антонио Конте. Сейчас 54-летний специалист без работы, а до марта прошлого года тренировал «Тоттенхэм».

Пиоли работает с «Миланом» с октября 2019 года и в сезоне 2021/2022 привел команду к золотым медалям.

Ранее сообщалось, что на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе претендует английский «Ливерпуль».





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