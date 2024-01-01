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Мбаппе готов выплатить огромную компенсацию «ПСЖ» и сбежать из Парижа

Сегодня, 10:14


Мбаппе готов выплатить неустойку ПСЖ

Футболист Килиан Мбаппе согласился выплатить неустойку своей команде при переходе в другой клуб летом этого года. Об этом сообщает журналист английской газеты «Гардиан» Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети.

В качестве отступных француз готов заплатить 70 млн евро, но сумма может измениться в сторону увеличения.

Французская «Экип» накануне сообщила, что Мбаппе хочет решить все вопросы о новом клубе до первых матчей плей-офф Лиги чемпионов, который состоятся в середине февраля.

Ранее мы сообщали, что «Реал» установил окончательный срок, после которого клуб прекратит любые контакты с Мбаппе и будет рассматривать другие варианты усиления состава. Несколько дней назад поступила информация, что игроком заинтересовался английский «Ливерпуль».





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