Три российских хоккеиста уничтожили «Вашингтон», Овечкину пора на пенсию

Сегодня, 11:17





В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 6 января в Вашингтоне, «Каролина» нанесла крупное поражение хозяевам льда (6:2).



Российские игроки «Харрикейнз» приняли участие во всех шайбах своей команды. Результативными действиями отметились Андрей Свечников (1+2), Дмитрий Орлов (1+1) и Василий Пономарев (1+1).



Свечников набрал 14 очков в последних шести играх и был признан второй звездой поединка в Вашингтоне. Лучшим игроком стал 38-летний защитник Брент Бернс, на счету которого две заброшенные шайбы и передача.



«Столичные» проиграли шестой матч из семи последних. Ровесник Бернса Александр Овечкин отметился результативной передачей. Евгений Кузнецов продолжает



Ранее мы писали о шансах «Вашингтона» попасть в этом сезоне в число участников Кубка Стэнли.