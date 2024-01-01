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Три российских хоккеиста уничтожили «Вашингтон», Овечкину пора на пенсию

Сегодня, 11:17


Каролина обыграла Вашингтон

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 6 января в Вашингтоне, «Каролина» нанесла крупное поражение хозяевам льда (6:2).

Российские игроки «Харрикейнз» приняли участие во всех шайбах своей команды. Результативными действиями отметились Андрей Свечников (1+2), Дмитрий Орлов (1+1) и Василий Пономарев (1+1).

Свечников набрал 14 очков в последних шести играх и был признан второй звездой поединка в Вашингтоне. Лучшим игроком стал 38-летний защитник Брент Бернс, на счету которого две заброшенные шайбы и передача.

«Столичные» проиграли шестой матч из семи последних. Ровесник Бернса Александр Овечкин отметился результативной передачей. Евгений Кузнецов продолжает 

Ранее мы писали о шансах «Вашингтона» попасть в этом сезоне в число участников Кубка Стэнли.





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