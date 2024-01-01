Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»

Вчера, 18:12


Хаби Алонсо

Хаби Алонсо летом может возглавить мюнхенскую «Баварию». Как сообщает Relevo, специалист мечтает поработать в «Баварии», «Реале» и «Ливерпуле». В этих клубах испанец провел лучшие годы в качестве игрока.

Руководимый Хаби Алонсо «Байер» из Леверкузена занимает первое место в Бундеслиге и является единственной командой из чемпионатов большой пятерки, которая ни разу не проиграла.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Руководство баварского клуба внимательно следит за успехами 42-летнего наставника и сделает ему предложение, когда время Тухеля подойдет к концу. А случится это может задолго до завершения контракта в 2025 году.

Ранее мы оценили шансы Гарри Кейна побить рекорд Роберта Левандовски по забитым мячам в Бундеслиге.





  • «Барселона» поставила ультиматум Левандовски
  • Сможет ли Кейн побить рекорд Левандовски в Бундеслиге?
  • «Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря
  • «Байер», «Жирона» и «Интер» - лучшие клубы Европы
  • «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище
    •




    Золушка против Симеоне. «Жирона» сыграет с «Атлетико» в центральном матче

    Жирона - Атлетико 3 января 2024

    В центральном матче 19-го тура испанской Примеры «Жирона» сыграет с «Атлетико».

    Сколько шайб забьет Рид Буше? «Авангард» против «Салавата Юлаева»

    Авангард - Салават Юлаев 3 января 2024

    В центральном матче игрового дня «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев».

    США против Финляндии. Расписание полуфинальных матчей МЧМ-2024

    Полуфиналы МЧМ 2024 по хоккею

    На проходящем в Гетеборге молодежном чемпионате мира определились четыре сильнейшие команды.

    Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина

    Коннор Макдэвид

    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид второй раз в сезоне набрал пять очков в одном матче.

    Малкин против Овечкина: 18 лет звездного противостояния

    Расписание матчей НХЛ на 3 января

    В регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 3 января состоятся 13 матчей.

    «Вашингтон» и «Питтсбург» не выйдут в плей-офф НХЛ

    Александр Овечкин и Евгений Малкин

    Вероятность того, что «Вашингтон» и «Питтсбург» попадут в число участников плей-офф, очень невелика.

    «Ливерпуль» ведет переговоры с Мбаппе и может переиграть «Реал»

    Ливерпуль претендует на Килиана Мбаппе

    Еще одним претендентом на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе стал «Ливерпуль».









    «Зенит» купил за 18 млн евро нападающего «Палмейраса» Артура
    Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 января 2024
    Три российских хоккеиста уничтожили «Вашингтон», Овечкину пора на пенсию
    Мбаппе готов выплатить огромную компенсацию «ПСЖ» и сбежать из Парижа
    Ибрагимович хочет уволить Пиоли и пригласить в «Милан» Конте
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 января 2024
    В финале МЧМ-2024 сыграют США и Швеция
    «Зенит» подписал 17-летнего бразильца Педро из «Коринтианса»
    В Раубичах пройдет 3-й этап Кубка Содружества по биатлону


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru