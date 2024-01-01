Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»

Вчера, 18:12





Хаби Алонсо летом может возглавить мюнхенскую «Баварию». Как сообщает Relevo, специалист мечтает поработать в «Баварии», «Реале» и «Ливерпуле». В этих клубах испанец провел лучшие годы в качестве игрока.



Руководимый Хаби Алонсо «Байер» из Леверкузена занимает первое место в Бундеслиге и является единственной командой из чемпионатов большой пятерки, которая ни разу не проиграла.



«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Руководство баварского клуба внимательно следит за успехами 42-летнего наставника и сделает ему предложение, когда время Тухеля подойдет к концу. А случится это может задолго до завершения контракта в 2025 году.



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