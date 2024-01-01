«Зенит» купил за 18 млн евро нападающего «Палмейраса» Артура

Вчера, 18:48





«Зенит» продолжает усиливать свою линию нападения перед весенней частью чемпионата России по футболу.



Как сообщил бразильский журналист Жорже Никола, питерский клуб договорился с «Палмейрасом» о переходе Артура и в самое ближайшее время объявит о подписании футболиста. Сумма сделки составит 18 млн евро.



25-летний Артур Гимарайнс долго ходил по арендам и понятно желание бразильского клуба продать его на пике стоимости. В минувшем чемпионате Бразилии игрок провел 31 игру и забил пять мячей. Лучший бомбардир команды Эндрик отличился 11 раз. «Палмейрас» стал чемпионом, опередив на два очка «Гремио».



Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом по итогам прошлого календарного года.