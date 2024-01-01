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Кучеров набрал 67 очков и подвинул Маккиннона в списке бомбардиров

Сегодня, 09:45


Никита Кучеров набрал 67 очков

Никита Кучеров в поединке с «Бостоном» набрал три очка и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

На счету российского хоккеиста 67 результативных баллов, идущий вторым Натан Маккиннон из «Колорадо» отстал на два очка.

Нападающий «Тампа-Бэй» набирает в среднем 1,68 очка и при сохранении такой же результативности может завершить регулярный чемпионат, имея в активе 137 баллов. Личный рекорд Кучеров установил весной 2019 года, забросив 41 шайбу и отдав 87 результативных передач.

«Молнии» проиграли в гостях «Мишкам» 3:7 и пока находятся вне зон плей-офф.

Ранее сообщалось о шансах «Вашингтона» и «Питтсбурга» попасть в число участников Кубка Стэнли.





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