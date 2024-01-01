Разин против Ротенберга. «Металлург» попытается взять реванш у СКА

Сегодня, 10:30





Питерский СКА сыграет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок начнется 7 января в 17:00 мск.



Армейцы расположились на четвертом месте в Западной конференции, но отстают от лидера «Локомотива» всего на три очка. «Магнитка» лидирует на Востоке и на три балла опережает идущий следом омский «Авангард».



Обе команды проиграли свои последние матчи. Питерцы дома уступили железнодорожникам со счетом 1:3, а «Металлург» оступился в Нижнекамске (1:2 ОТ).



Лучшим бомбардиром СКА на данный момент является защитник Александр Никишин (37 очков), а самый результативный игрок «Магнитки» (Данила Юров, 31 очко) занимает только 33-е место в КХЛ.



Встреча между командами в Магнитогорске в начале декабря завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.



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